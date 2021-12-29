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В Украине выявили еще пять случаев нового штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма «Омикрон», всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма», — написал он. Случаи подтвердили после исследований в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского.

«Новый штамм был обнаружен у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова», — добавил Кузин. Три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).

Сейчас, по словам главного санитарного врача, идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.