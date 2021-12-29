В больнице в Ивано-Франковской области во время пожара погибли три человека, еще один пациент умер от коронавируса

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Полиция Ивано-Франковской области

Во время пожара в Косовской центральной районной больнице, который произошел 28 декабря, нашли тела 4 человек.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

«Четыре человека погибли. Один человек, по предварительной информации, умер от болезни COVID-19, трое — от пожара», — заявила она.

В полиции области уточнили, что все погибшие были пациентами больницы. Спасатели рассказали, что на месте пожара в палате реанимационного отделения на первом этаже больницы обнаружили тела двух погибших, еще два тела находились в анатомическом отделении.

По словам Онищук, также пострадали три человека — две женщины и мужчина, их доставили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Как сообщили в эфире канала «Украина 24», состояние 46-летней пациентки критически тяжелое, вторая женщина получила более 60% ожогов тела, состояние мужчины беспокойств у медиков не вызывает.

Исполняющий обязанности руководителя ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Игорь Оксентюк рассказал, что взрыва перед возгоранием не было.

«Возможно, это неисправность кислородной аппаратуры. Но должен был быть источник зажигания. Возможно, посторонний занос огня. Следствие рассматривает несколько версий. Я все же думаю, человеческий фактор. Пропуск кислорода и, возможно, кто-то зажег свечу, возможно, сигарету», — отметил он.

Сейчас причины пожара выясняют следователи.