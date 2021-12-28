Президент утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

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Президент Владимир Зеленский указом № 685/2021 утвердил Стратегию информационной безопасности Украины для противодействия гибридной агрессии России.

Документ определяет методы, цели, угрозы и направления для борьбы с пропагандой. Среди основных угроз указаны дезинформация со стороны России, информационное воздействие на население со стороны других государств, низкая медиаграмотность людей, информационное доминирование России на оккупированных территориях, манипуляция общественным мнением относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, а также отсутствие нормированных медиаотношений и защиты прав журналистов.

Основные цели Стратегии — повышение уровня медиакультуры, противодействие дезинформации, всестороннее развитие украинской культуры, информационная реинтеграция граждан из оккупированных территорий и создание эффективной системы стратегических коммуникаций.

В целом Стратегия призвана создать защищенное информационное пространство Украины. В сентябре, когда Кабмин закончил разработку этого документа, министр культуры Александр Ткаченко сообщал, что Стратегия рассчитана на период до 2025 года.