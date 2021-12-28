Спасатели предупреждают о чрезвычайной гололедице у Азовского моря. Укравтодор закрывает трассы для фур и маршруток
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной гололедице ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя.
Укравтодор из-за ухудшения погоды ограничивает движение в Запорожской и Николаевской областях.
Запорожская область:
- С 18:00 28 декабря запрещается движение тяжеловесного транспорта и маршруток на трассе М-17 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.
Николаевская область:
- С 20:30 28 декабря — на участке от города Вознесенск до города Новая Одесса дороги Н-24 Благовещенское – Николаев.
Движение перекрыли, чтобы не возникло осложнение. Об открытии трасс для фур и маршруток дополнительно сообщат. Список мест для отстоя здесь.
- Синоптики предупреждали о непогоде почти по всей территории Украины 27 и 28 декабря. Возможны гололедица и отключение электричества. Также возможны сильные порывы ветра и снежные метели.