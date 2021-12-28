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Спасатели предупреждают о чрезвычайной гололедице у Азовского моря. Укравтодор закрывает трассы для фур и маршруток

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной гололедице ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя.

Укравтодор из-за ухудшения погоды ограничивает движение в Запорожской и Николаевской областях.

Запорожская область:

Николаевская область:

Движение перекрыли, чтобы не возникло осложнение. Об открытии трасс для фур и маршруток дополнительно сообщат. Список мест для отстоя здесь.