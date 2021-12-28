Изменение климата сильнее всего ударит по экономике пяти областей Украины

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Изменение климата сильнее всего ударит по экономике Черкасской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей. Они пострадают от сокращения урожайности.

Об этом пишет Green Deal со ссылкой на исследование Всемирного банка о влиянии изменения климата на ключевые секторы экономики Украины, проведенное по инициативе Минэкологии.

Специалисты изучили два сценария — глобальное повышение температуры до 2100 года на 2,4 °C и на 4,3 °C. В первом случае — это рост температуры при условии борьбы с выбросами углерода, а во втором — без сокращения выбросов.

Выводы исследования показывают, что проблемы с выращиванием ячменя, кукурузы и подсолнечника в этих областях могут начаться уже с 2030 года. К 2050 году урожайность может опуститься до показателей 2010 года. В отчете уточняется, что непредсказуемость осадков, особенно после 2050 года, требует уже сегодня уделять больше внимания прогнозируемым изменениям на местном уровне.

Снижение стоимости сельскохозяйственного производства принесет убытки жителям Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областей. Население этих областей, по прогнозам, ждет наиболее значительное обеднение.

Эксперты считают, что власти и компании должны проводить более сбалансированные стратегии управления водными ресурсами на основе рисков от изменения климата. Это поможет увеличить урожайность критически важной продукции.