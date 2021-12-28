Депутат Илья Кива на российском госканале выступил за слияние Украины с Россией
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Вячеслав Ратинский / УНИАН
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что выступает за слияние Украины и России в рамках единого государства. Это он назвал «славянским союзом».
Свое заявление Кива сделал в эфире пропагандистского телешоу «60 минут».
По словам депутат, последние восемь лет РФ наращивала военный потенциал, чтобы сейчас начать диктовать свои условия и забрать «свое» — территорию Украины.
«Сегодня, через восемь лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе», — сказал Кива.
Политику Кремля и оккупацию Крыма он назвал «замечательной политической игрой», которая «заслуживает уважения». Также Кива заявил, что славянским народам нужно объединиться и противостоять Западу. Сегодняшнюю Украину он считает западной колонией.
- Подобные заявления Кивы могут трактоваться как действия, направленные на свержение конституционного строя (ст. 109 УК). Правоохранители пока не отреагировали на слова нардепа. На Киву уже заведено уголовное дело о госизмене из-за видеопоздравления Владимиру Путину.