Депутат Илья Кива на российском госканале выступил за слияние Украины с Россией

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что выступает за слияние Украины и России в рамках единого государства. Это он назвал «славянским союзом».

Свое заявление Кива сделал в эфире пропагандистского телешоу «60 минут».

По словам депутат, последние восемь лет РФ наращивала военный потенциал, чтобы сейчас начать диктовать свои условия и забрать «свое» — территорию Украины.

«Сегодня, через восемь лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе», — сказал Кива.

Политику Кремля и оккупацию Крыма он назвал «замечательной политической игрой», которая «заслуживает уважения». Также Кива заявил, что славянским народам нужно объединиться и противостоять Западу. Сегодняшнюю Украину он считает западной колонией.

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