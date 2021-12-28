Оккупационные власти Крыма передали России в «собственность» два морских порта
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Mikhail Svetlov / Getty Images
«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что передал России в «федеральную собственность» Керченский и Феодосийский морские порты.
Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции 28 декабря, цитирует «Крым.Реалии».
«Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и так далее», — сказал Аксенов и добавил, что грузопоток через эти порты должен быть увеличен.
Напомним, что по резолюции ООН от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины Международная морская организация (специализированное учреждение ООН) должна признавать принадлежность Крыма Украине.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.