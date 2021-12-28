В Карпатах до конца года прогнозируют ежедневные снегопады

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В Карпатах в последнюю неделю 2021 года ожидаются ежедневные снегопады при температуре около 0 °С. Солнца и ветра в прогнозе нет.

В Буковеле примерно с 30 декабря (четверг) ожидается незначительное повышение температуры от -1 до +1 °С. Несколько дней продержится температура около 0 °С, но уже 3—4 января столбики термометров снова опустятся до -3...-4 °С. Небо над Карпатами почти постоянно будет затянуто облаками, небольшой снег будет периодически идти всю новогоднюю неделю. В субботу, 1 января, возможен дождь и порывистый ветер до 18 м/с.

В Славском будет облачная погода с мелким снегом — он будет идти каждый день, с перерывами. В четверг и пятницу, 30 и 31 декабря, температура воздуха будет колебаться от -2 °С до +2 °С. Новый год начнется с +3...+4 °С и небольшого дождя, переходящего в мокрый снег. Всю неделю погода будет безветренной, только 1 января возможен умеренный ветер с порывами до 16—17 м/с.

На Драгобрате в ближайшую неделю ожидаются небольшие морозы — до -4 °С. С 30 декабря по 1 января днем ​​столбики термометров покажут до +2 °С. Солнце почти не будет выходить из-за облаков, временами ожидается мелкий снег, а 1 января возможен снег с дождем. Высота снежного покрова на Драгобрате уже превысила рекордную в этом году отметку — 180 см.

Только в высокогорье Ивано-Франковской области и западном высокогорье Закарпатской на этой неделе сохраняется третий уровень лавиноопасности — снег может сойти с крутых склонов даже из-за небольшой нагрузки. Также здесь возможно схождение природных лавин.