Кабмин выделил дополнительные 300 миллионов гривен на зарплаты шахтерам
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- София Телишевская
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 миллионов гривен для выплат шахтерам государственных предприятий.
Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на постановление от 28 декабря 2021 года № 1733-р.
До 30 декабря Министерство энергетики должно предоставить отчет об использовании средств.
- 24 декабря Минэнерго направило на выплаты шахтерам 92 миллиона гривен. Всего за год на зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий из бюджета направили более семи миллиардов гривен.
- Верховная Рада 16 декабря приняла за основу законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2021 год для погашения задолженности по заработной плате шахтерам. Он предлагает направить на выплату задолженности дополнительные 2,4 миллиарда гривен.