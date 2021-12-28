Киевские власти объяснили ошибкой объявления о включении сирен оповещения

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В Киевской городской государственной администрации заявили, что на этой неделе, в частности 29 декабря, проверять систему оповещения населения не будут. Появление соответствующих объявлений в некоторых районах столицы пояснили ошибкой.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Начальница отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерина Баранова заявила, что 29 декабря рассматривали как одну из дат для проверки оповещения, но ее не утвердили. При этом в некоторых районах столицы на досках объявлений и на подъездах появились объявления о том, что 29 декабря с 12:00 до 13:00 будут звучать сирены.

Баранова объяснила это тем, что «некоторые исполнители перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата».

Она отметила, что о дате проверки готовности системы оповещения КГГА сообщит на своих официальных ресурсах и на телеканалах.