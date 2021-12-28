За год истребители НАТО 290 раз взлетали для перехвата российских самолетов

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NATO / Flickr

В 2021 году истребители НАТО 370 раз поднимались в небо по тревоге, из них 290 вылетов выполнили для идентификации и наблюдения за российскими самолетами. Лишь в редких случаях речь шла о военной авиации других государств или не сразу идентифицированных пассажирских или транспортных бортах.

Об этом заявил представитель Альянса, передает Deutsche Welle.

Большинство перехватов было совершено в небе над странами Балтии. Обычно такие миссии проходили без инцидентов, и истребители НАТО просто сопровождали российские самолеты из этого района. Лишь некоторые из них вторглись в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Воздушное наблюдение в странах Балтии усилили в 2014 году по просьбам Литвы, Латвии и Эстонии. Это произошло после начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

В общей сложности более 60 натовских истребителей, в том числе шесть боевых самолетов Бундесвера Eurofighter, готовы к выполнению миссии по контролю воздушного пространства.

В 2021 году количество боевых вылетов истребителей НАТО, связанных с российской авиацией, несколько снизилось — годом ранее их было около 350.