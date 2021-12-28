Ученые воссоздали облик фараона Аменхотепа I. Его мумию не вскрывают уже 140 лет

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Международная группа физиков и археологов изучила мумию фараона Аменхотепа I при помощи компьютерного томографа, что помогло подтвердить ее аутентичность и реконструировать облик древнего правителя Египта.

Об этом пишет The Guardian.

«Мы использовали современные технологии для того, чтобы виртуально распутать саван мумии и изучить облик фараона. Проведенный нами анализ показал, что Аменхотеп I умер примерно в возрасте 35 лет. Его рост составлял 169 сантиметров, он обладал хорошими зубами, а его тело было украшено 30 амулетами и уникальным золотым поясом», — заявила профессор Каирского университета Сахар Салим.

Аменхотеп I был вторым царем 18-й династии и взошел на трон после смерти своего отца Яхмоса I. Он правил Египтом около 21 года, примерно с 1525 по 1504 год до нашей эры.

Мумию Аменхотепа I нашли в 1881 году в могильнике Дейр-аль-Бахари на юге Египта. Ее саркофаг, саван и другие компоненты дожили до наших дней в практически первозданном виде, что защитило мумию от вскрытия и разрушения. Эта находка породила массу споров среди археологов, поскольку хроники времен поздних династий фараонов указывали на то, что гробницы Аменхотепа I и многих других правителей Нового Царства были разграблены, а часть мумий повреждена. Это побудило жрецов эвакуировать оставшиеся захоронения и повторно обработать тела усопших фараонов, которые удалось спасти. Это заставило многих историков, в том числе и Салим, подозревать, что останки Аменхотепа I были утрачены, а внутри савана скрывается тело более позднего правителя Древнего Египта.