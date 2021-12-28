Китай пожаловался в ООН на спутники компании Маска. Они едва не столкнулись с космической станцией

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SpaceX / Flickr

Власти Китая подали жалобу в Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства после того, как его космической станции пришлось изменить свою траекторию, чтобы избежать столкновения со спутниками системы Starlink, запущенными компанией SpaceX Илона Маска.

Об этом пишет BBC.

Жалоба находится на стадии рассмотрения. По заявлению Пекина, космическая станция не менее двух раз была «близка к столкновению» со спутниками Starlink. Инциденты произошли 1 июля и 21 октября.

«По соображениям безопасности китайская космическая станция внедрила превентивный контроль предотвращения столкновений», — говорится в документе.

SpaceX уже запустила почти 1 900 спутников в рамках сети Starlink. Ранее ученые неоднократно выражали обеспокоенность по поводу рисков столкновений в космосе и призвали мировые правительства поделиться информацией о примерно 30 тысячах спутников и космическом мусоре, которые вращаются вокруг Земли.