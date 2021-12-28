Китай пожаловался в ООН на спутники компании Маска. Они едва не столкнулись с космической станцией
- Автор:
- Олег Панфилович
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SpaceX / Flickr
Власти Китая подали жалобу в Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства после того, как его космической станции пришлось изменить свою траекторию, чтобы избежать столкновения со спутниками системы Starlink, запущенными компанией SpaceX Илона Маска.
Об этом пишет BBC.
Жалоба находится на стадии рассмотрения. По заявлению Пекина, космическая станция не менее двух раз была «близка к столкновению» со спутниками Starlink. Инциденты произошли 1 июля и 21 октября.
«По соображениям безопасности китайская космическая станция внедрила превентивный контроль предотвращения столкновений», — говорится в документе.
SpaceX уже запустила почти 1 900 спутников в рамках сети Starlink. Ранее ученые неоднократно выражали обеспокоенность по поводу рисков столкновений в космосе и призвали мировые правительства поделиться информацией о примерно 30 тысячах спутников и космическом мусоре, которые вращаются вокруг Земли.
- В планах SpaceX — вывести на орбиту более 30 тысяч спутников Starlink для покрытия высокоскоростным интернетом всего мира. Тестировать интернет SpaceX начала в октябре 2020 года, запустив заказ услуги ($99 в месяц). Абонентское подключение должны начать в 2022 году.
- Ранее Илон Маск сообщил, что SpaceX изменила орбиту некоторых спутников Starlink, чтобы они не столкнулись с космическим мусором.
- Компания SpaceX начала тестировать спутниковый интернет своей системы Starlink в пассажирских самолетах, чтобы предложить авиалиниям высокоскоростное соединение.