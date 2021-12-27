Боевики на Донбассе тяжело ранили двух украинских военных
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / СБУ
Боевики на Донбассе 27 декабря 9 раз обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов два бойца ВСУ получили ранения.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.
Боевики обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и пулеметов. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, состояние их здоровья тяжелое.
Для подавления обстрелов ВСУ открывали ответный огонь.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- За 2021 год по состоянию на 26 декабря Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 237 военнослужащих. Для сравнения, в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в этом году (338 бойцов).