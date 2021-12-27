Боевики на Донбассе тяжело ранили двух украинских военных

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Боевики на Донбассе 27 декабря 9 раз обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов два бойца ВСУ получили ранения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и пулеметов. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, состояние их здоровья тяжелое.

Для подавления обстрелов ВСУ открывали ответный огонь.