Россия завезла в оккупированный Крым 600 тысяч своих граждан
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- София Телишевская
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Facebook / Олексій Данілов
Россия завезла 600 тысяч своих граждан на территорию временно оккупированного Крыма, чем создает на полуострове плацдарм для влияния в регионе.
Об этом в эфире «Крым.Реалии» сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«В настоящее время там идет полное перевооружение и постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан РФ, чтобы заселить территорию Крыма», — сказал Данилов.
В то же время, правоохранители говорят, что исследовать демографический состав временно оккупированного полуострова сложно. Прокуратура Крыма вместе с экспертами разрабатывают методики, чтобы сосчитать количество переселенных россиян и тех, кого оккупация заставила покинуть полуостров.
Глава крымской прокуратуры Игорь Поночевный пояснил, что сейчас рабочая группа исследует международный опыт и ищет методики — возможно, схожие с теми, что применялись для конфликта в Югославии.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие цивилизованные страны не признали результаты голосования на так называемом референдуме и ввели санкции против России.