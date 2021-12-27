Россия завезла в оккупированный Крым 600 тысяч своих граждан

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Facebook / Олексій Данілов

Россия завезла 600 тысяч своих граждан на территорию временно оккупированного Крыма, чем создает на полуострове плацдарм для влияния в регионе.

Об этом в эфире «Крым.Реалии» сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«В настоящее время там идет полное перевооружение и постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан РФ, чтобы заселить территорию Крыма», — сказал Данилов.

В то же время, правоохранители говорят, что исследовать демографический состав временно оккупированного полуострова сложно. Прокуратура Крыма вместе с экспертами разрабатывают методики, чтобы сосчитать количество переселенных россиян и тех, кого оккупация заставила покинуть полуостров.

Глава крымской прокуратуры Игорь Поночевный пояснил, что сейчас рабочая группа исследует международный опыт и ищет методики — возможно, схожие с теми, что применялись для конфликта в Югославии.