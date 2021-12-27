Вирус COVID-19 может жить в теле человека 230 дней

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Ученые из Национального института здравоохранения США исследовали, что SARS-COV-2 может за считанные дни распространиться от воздухоносных путей к сердцу, мозгу и каждой системе органов в теле человека, а также оставаться там в течение 230 дней с момента появления первого симптома.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исследования проводили на основе сечений и изучения тканей 44 человек, умерших в первый год пандемии. Эти данные считают наиболее полным анализом путей распространения вируса SARS-COV-2.

Так, ученые выявили присутствие РНК-вируса в разных частях тела, в частности в мозге.

«Наши результаты в целом показывают, что, хотя наибольшее бремя от SARS-CoV-2 ложится на дыхательные пути и легкие, вирус может распространяться на ранних этапах инфицирования по всему телу, в частности, по всему мозгу», — говорится в отчете.

В настоящее время исследование не прошло процедуру рецензирования.