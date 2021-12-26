В Китае создали ИИ-прокурора. Машина способна выдвигать обвинения людям с точностью более 97%

Новости

Китайские исследователи заявили, что первыми в мире создали машинного прокурора, который с помощью искусственного интеллекта способен предъявить обвинение человеку с точностью более 97% на основе описания его дела. Интегрирован он в обычный компьютер.

Об этом пишут The Telegraph и South China Morning Post.

Технологию создали в лаборатории Китайской академии наук. Предполагается, что «ИИ-прокурор» поможет снизить ежедневную нагрузку на прокуроров, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах.

Предполагается, что «ИИ-прокурор» поможет снизить ежедневную нагрузку на прокуроров, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах. ИИ уже протестировали в Народной прокуратуре Шанхая района Пудун, которая считается самой загруженной.

Читайте также: Британские ученые научили искусственный интеллект точнее прогнозировать погоду

Газета SCMP отмечает, что китайские прокуроры начали использовать технологии ИИ еще в 2016 году. Речь о инструменте System 206, который способен оценивать силу доказательств, условия для ареста и степень общественной опасности подозреваемого. Система однако несовершенна и не участвует в процессе принятия решений о предъявлении обвинений.

Этот же ИИ детально анализирует все данные и отбрасывает ненужные материалы дела и «бесполезную информацию», преобразовывая все важные данные в математический формат, понятный компьютеру. Для каждого подозреваемого он выдвигает обвинение на основе тысячи «черт», полученных из текста описания дела, созданного человеком. Затем доказательства оценивает System 206.

Читайте также: В ЕС призвали запретить применение искусственного интеллекта для идентификации людей в общественных местах

ИИ обучен на более чем 17 тысячах реальных дел и может точно выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям Шанхая, среди которых мошенничество с кредитными картами, азартные игры, умышленное нанесение телесных повреждений, воровство и так далее. Создатели заявили, что ИИ постоянно совершенствуется, расширяя свой функционал.