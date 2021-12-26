Телескоп «Джеймс Уэбб» развернул антенну передачи данных. Она будет отправлять по 28,6 Гб

Новости

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул антенну на карданном подвесе, которая будет передавать научные данные на Землю.

Как сообщает NASA, антенна будет передавать не менее 28,6 Гб данных дважды в день. Запуск ее работы дал старт развертыванию основной тарелочной антенны, которое должно завершиться на 11 день полета.

Также специалисты провели первую корректировку полета телескопа. Она длилась длилась 65 минут и помогла более точно настроить траекторию движения аппарата в направлении зоны размещения.

Ранее в официальном Twitter телескопа инженеры опубликовали видео, на котором показаны все этапы его развертывания.