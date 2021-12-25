КГГА снова попросила киевлян не выезжать на автомобилях — ожидаются морозы и гололедица
- Автор:
- Олег Панфилович
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Столичные власти снова призвали водителей воздержаться от использования собственных автомобилей из-за ухудшения погоды, которое ожидается в течение суток.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
По прогнозам синоптиков, температура ночью упадет до -11...-13 °С. Коммунальные службы готовятся обрабатывать улицы противогололедными средствами. На дорогах будут работать около 600 единиц техники.
«Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а если избежать поездки невозможно — быть максимально осмотрительными на дорогах», — заявили в КГГА.
Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и улицах в Контактный центр города Киева 15-51.
- Накануне КГГА уже обращалась к киевлянам с просьбой не выезжать в город на автомобилях из-за ухудшения погоды.
- Ранее синоптики заявляли, что в выходные в Украину придет потепление, но оно будет в основном наблюдаться с 24 на 25 декабря. Уже к вечеру 25 декабря ударят морозы.