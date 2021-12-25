КГГА снова попросила киевлян не выезжать на автомобилях — ожидаются морозы и гололедица

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Столичные власти снова призвали водителей воздержаться от использования собственных автомобилей из-за ухудшения погоды, которое ожидается в течение суток.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

По прогнозам синоптиков, температура ночью упадет до -11...-13 °С. Коммунальные службы готовятся обрабатывать улицы противогололедными средствами. На дорогах будут работать около 600 единиц техники.

«Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а если избежать поездки невозможно — быть максимально осмотрительными на дорогах», — заявили в КГГА.

Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и улицах в Контактный центр города Киева 15-51.