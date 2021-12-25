ЮАР требует отменить аукцион, где продают ключ от тюремной камеры Нельсона Манделы

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Министр кабинета министров Южно-Африканской Республики призвал отменить аукцион в США, на котором продают ключи от тюремной камеры на острове Роббен, где Нельсон Мандела, первый темнокожий президент страны, 27 лет находился за свою оппозицию апартеиду.

Об этом сообщает Politico.

Большинство предметов для аукциона предоставили члены семьи Манделы для сбора средств на музей и садик вокруг его могилы, ключ же предоставил бывший тюремщик Манделы Кристо Бранд, который стал его другом.

«Непостижимо для аукционного дома Guernsey, который ясно осознает болезненную историю нашей страны и символику ключа, — рассмотреть возможность продать ключ без каких-либо консультаций с правительством ЮАР. Этот ключ принадлежит народу Южной Африки», — заявил министр спорта, искусства и культуры Натхи Мтхетва и подчеркнул, что вместе с правительством примет меры, чтобы остановить аукцион.

В ответ аукционный дом Guernsey сообщил, что выручка от продажи направлена ​​на сбор средств на строительство мемориального музея и сада вокруг места захоронения Манделы.

«Ключ символизирует худшее и лучшее в человечестве. Ключ запер Манделу за его противодействие расовому угнетению, и это было ужасно. Ключ также освободил его, и он прошел путь от пленника до президента Южной Африки и стал источником вдохновения миллионов людей во всем мире. Кажется уместным, что продажа ключа теперь может помочь собрать средства на создание мемориала вокруг места захоронения господина Манделы», — заявил президент аукционного дома Арлан Эттингер.

Нельсон Мандела был первым президентом Южно-Африканской республики, которого избрали на полностью демократических, не сфальсифицированных выборах. До своего президентства являлся выдающимся борцом с апартеидом и лидером Африканского Национального Конгресса (АНК). Его заключили в тюрьму на 27 лет за участие в подпольной вооруженной борьбе. Вооруженное сопротивление было последним действенным в то время средством — позже Мандела был стойким приверженцем мирного пути. В течение 27-летнего заключения Мандела стал известнейшей фигурой в борьбе с южноафриканским апартеидом.