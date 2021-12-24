Херсонский морской порт был передан в концессию
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Сайт Херсонського морського порта
Херсонский морской торговый порт был передан в концессию на 30 лет. Общая сумма инвестиций составит 320 млн гривен.
Об этом пишет Министерство инфраструктуры в своем Facebook.
Имущество порта будет передано на 30 лет компании ООО «Херсонский порт». Основателями этой компании выступают группы Risoil и Georgian Industrial Group.
«Херсонский порт будет модернизирован, что значительно повысит его эффективность. Речь идет о по крайней мере 216 млн инвестиций в порт в ближайшие 3,5 года и не менее 18 млн грн для инфраструктуры Херсона. В частности, в планах — софинансирование капремонта дорог на пути в порт и новую площадку для грузовиков вне города», — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Компания, взявшая порт в концессию, будет обязана ежегодно платить концессионный платеж в размере 12 млн гривен, обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн, не снижать зарплату в течение 3 лет и не увольнять работников в течение 10 лет.
- 26 июня 2020 года в Украине был заключен первый концессионный договор для Херсонского морского торгового порта. Новым владельцем стала компания ООО «Рисоил-Херсон».
- 20 августа того же года Министерство инфраструктуры подписало второй концессионный договор. На этот раз с катарской компанией QTerminals на передачу порта «Ольвия» в Николаеве.