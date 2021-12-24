Аппарат ESA прислал изображение покрытого льдом кратера на Марсе
- Автор:
- Олег Панфилович
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Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) прислал фотографию кратера на Марсе, накрытого водяным льдом.
Об этом говорится в пресс-релизе ESA.
Само фото четырехкилометрового кратера в Большой Северной равнине (Vastitas Borealis) на Марсе, сделали еще 5 июля. Отмечается, что кратер частично заполнен водяным льдом, который особенно преобладает на его северных склонах. Там в среднем в течение года фиксируется меньше часов солнечного света.
На краю кратера хорошо заметен темный материал, который, по мнению ученых, состоит из вулканических материалов, таких как базальт. Подавляющая часть окружающей местности вулкана свободна ото льда, но сформировалась длительными эоловыми процессами.
- Ранее ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил в марсианской системе каньонов Маринера большие залежи льда, в том числе жидкого.
- Летом этого года ExoMars Trace Gas Orbiter сфотографировал на Марсе оползень.
- До этого аппарат сфотографировал на Марсе два огромных смерча.