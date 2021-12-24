ВАКС приговорил бывшего замглавы правления «Укргаздобычи» Алексея Тамразова к 5 годам тюрьмы

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radiosvoboda.org

Экс-замглавы правления «Укргаздобычи» Алексей Тамразов, обвиняемый в попытке подкупить прокурора, был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Соответствующее решение 24 декабря вынес Высший антикоррупционный суд.

Также суд применил процедуру специальной конфискации в отношении $100 тысяч, которые были взяткой.

Согласно материалам дела, Тамразов передал прокурору тогда еще Генеральной прокуратуры $100 тысяч за то, чтобы он дал возможность следователю судьи Печерского райсуда Киева отменить арест более 8 миллионов кубических метров газа, а также не обращался с ходатайством о повторном наложении ареста на это имущество.