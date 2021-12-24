В Кривом Роге на «АрселорМиттал» произошла утечка технической воды. Из-за разрушения дамбы вылилось 80 тысяч кубометров

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Алехин Дмитрий / УНИАН

В Кривом Роге на горно-металлургическом предприятии «АрселорМиттал» чрезвычайная ситуация — из-за разрушения дамбы произошла утечка технической воды объемом примерно в 80 тысяч кубометров.

Как сообщает Государственная экологическая инспекция, грязная вода попала в регулирующую емкость № 1, № 2, в трубопровод, а также на близлежащие сельскохозяйственные участки земли.

Инспекторы отобрали образцы почвы для анализа и, в случае подтверждения загрязнений, они рассчитают размер нанесенного ущерба.

«Обстоятельства и причины этой аварийной ситуации в настоящее время устанавливаются комиссией Гоструда. Госэкоинспекцией ответственные лица привлечены к административной ответственности», — заявили в ведомстве.

В самом «АрселорМиттал» ранее сообщали об утечке на хвостохранилище «Центральное», отметив, что 80 тысяч кубометров — это 4% от общего объема чаши объекта.

«Чаша хвостохранилища не была переполнена. Аккумулирующая емкость у подножья объекта воспрепятствовала дальнейшему вытоку воды [...]. «АрселорМиттал Кривой Рог» устраняет последствия инцидента. Опасности для людей, окружающей среды и прилегающих территорий нет», — заявили на предприятии, добавив, что вызывали на место происшествия госинспекторов и представителей двух генеральных проектировщиков хвостохранилища.