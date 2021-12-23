ЦИК попросила Донецкую и Луганскую ОГА объяснить, можно ли провести местные выборы в прифронтовых районах весной 2022 года

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Roberto Maldeno / Flickr

Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям — областным военно-гражданским администрациям за выводами о возможности провести 27 марта 2022 года первые местные выборы в прифронтовых районах этих областей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссии объяснили, что на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей и других участников избирательного процесса, а также надлежащей организации и проведению выборов.

«Поэтому в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций, как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и в марте 2021 года», — говорится в сообщении.

В ЦИК пояснили, что согласно Избирательному кодексу эти выборы могут проводиться дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября и должны быть назначены не позднее чем за 70 дней до дня выборов. Если военно-гражданские администрации разрешат выборы в последнее воскресенье марта 2022 года, комиссия должна принять решение об их назначении не позднее 16 января 2022 года.

«Следовательно, ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года», — подчеркнули в ЦИК.