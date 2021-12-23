Россияне в ТКГ предложили открыть КПВВ на Донбассе при условии признания сертификатов о вакцинации. Украина отказалась

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Facebook / Луганская ОГА

Российская сторона в ТКГ предлагала открыть все КПВВ на Донбассе при условии взаимного признания документов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил член ТКГ Сергей Гармаш в эфире «24 канала».

Он рассказал, что те были готовы открыть все КПВВ с 30 декабря по 10 января на период праздников. Но для этого было заявленое условие: признать документы боевиков «Л/ДНР» о вакцинации от коронавируса и признать российскую вакцину.

По словам Гармаша, признание таких документов фактически легализировало бы существование таких субъектов как «Л/ДНР» и сняло бы ответственность с России за войну на Донбассе. Потому Украина отказалась от этого предложения.

«Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать с сегодня. Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований», — подчеркнул он.