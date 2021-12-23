Аппарат миссии DART, который отправили сбивать астероид, сделал первые фото
- Автор:
- Олег Панфилович
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Космический корабль миссии DART Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), который был запущен для сбивания в 2022 году астероида, прислал свои первые фотографии космоса.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Первое фото сделали 7 декабря на расстоянии около 11 световых секунд (3,2 млн км) от Земли. На нем можно увидеть около десятка звезд вблизи места пересечения созвездий Персея, Овна и Тельца. На второй, сделанной 10 декабря, виднеется рассеянное скопление звезд Мессье 38 в созвездии Возничего, около 4,2 тыс. световых лет от Земли.
Отмечается, что команда навигации DART в Лаборатории реактивного движения NASA использовала звезды на изображениях, чтобы точно определить, как направлена камера DRACO относительно самого космического корабля. Имея в руках эти измерения, команда может точно перемещать космический корабль, чтобы навести DRACO на интересующие ее объекты.
DRACO — это камера с высоким разрешением, созданная по образцу тепловизора на космическом корабле NASA New Horizons, который сделал первые изображения системы Плутона и объекта пояса Койпера крупным планом. В качестве единственного инструмента DART, DRACO будет снимать изображение астероида Диморф, а также будет поддерживать автономную систему наведения космического корабля, чтобы направить DART для «тарана» астероида.
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- DART отправился к 160-метровому астероиду Диморф, который входит в двойную систему Дидим и вращается вокруг 780-метрового основного тела. По сути, Диморф — это своеобразная «Луна» Дидима. Осенью 2022 года, предположительно 2 октября, аппарат DART весом в 550 кг должен протаранить Диморф, который находится на расстоянии 11 миллионов километров от Земли, и изменить его траекторию. Таран произойдет на скорости около 6,6 км/сек (23 760 км/ч).
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