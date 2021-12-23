Кабмин одобрил безвиз между Украиной и Сейшельскими Островами

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Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Сейшельскими Островами о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Соглашение предусматривает установление на взаимной и постоянной основе безвизового режима поездок граждан Украины и граждан Республики Сейшельские Острова с любой целью въезда и с максимальным сроком пребывания до 90 дней в течение 180 дней.

Впрочем, МИД пока не сообщил, когда соглашение вступит в силу.

Согласно одностороннему решению Республики Сейшельские Острова, сейчас граждане Украины могут въезжать и находиться на Сейшелах с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.

При этом гражданам Сейшельских Островов для въезда в Украину необходимо оформить визу в зарубежных дипломатических учреждениях Украины или визу в электронном виде.