Кабмин одобрил безвиз между Украиной и Сейшельскими Островами
- Автор:
- София Телишевская
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Фото zn.ua
Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Сейшельскими Островами о взаимной отмене визовых требований.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Соглашение предусматривает установление на взаимной и постоянной основе безвизового режима поездок граждан Украины и граждан Республики Сейшельские Острова с любой целью въезда и с максимальным сроком пребывания до 90 дней в течение 180 дней.
Впрочем, МИД пока не сообщил, когда соглашение вступит в силу.
Согласно одностороннему решению Республики Сейшельские Острова, сейчас граждане Украины могут въезжать и находиться на Сейшелах с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.
При этом гражданам Сейшельских Островов для въезда в Украину необходимо оформить визу в зарубежных дипломатических учреждениях Украины или визу в электронном виде.
- Украина и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме, для путешествий потребуется только заграничный паспорт. Соответствующее решение приняло правительство Украины на заседании 26 августа 2021 года.