Адвокат Порошенко: Верховный суд вызывает Зеленского на заседание

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Верховный суд вызывает президента Владимира Зеленского на заседание по иску лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко. Дело касается комментирования Зеленским «пленок Медведчука».

Повестку о вызове опубликовал адвокат Порошенко Игорь Головань.

В повестке указано, что суд вызывает президента для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела «о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия».

Заседание назначили на 28 февраля 2022 года на 15:00.

Иск был подан 20 августа этого года. В нем Порошенко просит суд признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментариев аудиозаписей разговоров депутата ОПзЖ Виктора Медведчука с боевиками и представителями РФ.

В иске говорится, что Зеленский в эфире 24 июня заявил о причастности Порошенко к закупке угля из оккупированного Донбасса. Он ссылался на выводы СБУ и разведки, из-за чего Порошенко требовал от Зеленского обнародовать эту информацию.