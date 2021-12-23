Адвокат Порошенко: Верховный суд вызывает Зеленского на заседание
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Верховный суд вызывает президента Владимира Зеленского на заседание по иску лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко. Дело касается комментирования Зеленским «пленок Медведчука».
Повестку о вызове опубликовал адвокат Порошенко Игорь Головань.
В повестке указано, что суд вызывает президента для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела «о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия».
Заседание назначили на 28 февраля 2022 года на 15:00.
Иск был подан 20 августа этого года. В нем Порошенко просит суд признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментариев аудиозаписей разговоров депутата ОПзЖ Виктора Медведчука с боевиками и представителями РФ.
В иске говорится, что Зеленский в эфире 24 июня заявил о причастности Порошенко к закупке угля из оккупированного Донбасса. Он ссылался на выводы СБУ и разведки, из-за чего Порошенко требовал от Зеленского обнародовать эту информацию.
- Накануне Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки из оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили и он уехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января.