На Донбассе уже более суток не фиксируют обстрелов. В ТКГ заявили, что якобы договорились о перемирии
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- Алексей Ярмоленко
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Степанов Анатолий / УНИАН
На Донбассе в течение суток 22 декабря, а также ночью и утром 23 декабря не зафиксировали никаких обстрелов со стороны боевиков. Накануне украинская сторона в ТКГ заявила о якобы договоренности о перемирии на праздники.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Там также рассказали, что на оккупированную территорию через КПВВ прошли 1 103 человека, а оттуда — 893 человека.
В то же время боевики «ЛНР» утром 23 декабря отметили, что никаких договоренностей о перемирии на заседании ТКГ якобы не достигли.
- 22 декабря украинская делегация сообщила, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Делегация подчеркивает, что способность гарантировать полное выполнение соответствующих обещаний и реализовать прекращение огня будет означать возможность «пройти по пути мира и по другим необходимым пунктам».