Ryanair отменила 17 рейсов из Украины — список
- Автор:
- София Телишевская
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Flickr / opennewsturismo
Ирландская авиакомпания Ryanair в январе 2022 года временно отменяет некоторые рейсы из Украины. Причины этого решения неизвестны.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Какие рейсы отменят:
- Киев — Быдгощ с 10 по 31 января;
- Киев — Мальта с 10 по 31 января;
- Львов — Бари с 10 по 31 января;
- Львов — Палермо с 10 по 31 января;
- Львов — Пиза с 10 по 31 января;
- Львов — Турин с 10 по 31 января;
- Львов — Манчестер с 10 по 31 января;
- Львов — Братислава с 10 по 31 января;
- Харьков — Вильнюс с 6 по 31 января;
- Харьков — Варшава с 6 по 31 января;
- Харьков — Краков с 6 по 31 января;
- Харьков — Познань с 6 по 31 января;
- Харьков — Будапешт с 6 по 31 января;
- Харьков — Милан с 6 по 31 января;
- Одесса — Катовице с 10 по 31 января;
- Одесса — Болонья с 10 по 31 января;
- Одесса — Барселона с 10 по 31 января.
Недавно в международном аэропорту «Львов» произошли массовые задержки и отмены рейсов. Часть из них перенаправили в аэропорт «Борисполь».