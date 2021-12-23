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Ryanair отменила 17 рейсов из Украины — список

Автор:
София Телишевская
Дата:

Flickr / opennewsturismo

Ирландская авиакомпания Ryanair в январе 2022 года временно отменяет некоторые рейсы из Украины. Причины этого решения неизвестны.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Какие рейсы отменят:

Недавно в международном аэропорту «Львов» произошли массовые задержки и отмены рейсов. Часть из них перенаправили в аэропорт «Борисполь».