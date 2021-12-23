Более 30 стран — членов ООН обвинили Россию в распространении дезинформации об Украине и призвали «немедленно отвести войска»

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Делегации более 30 стран — членов Организации Объединенных Наций обвинили Россию в распространении дезинформации о соседних странах.

Об этом говорится в совместном заявлении Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Микронезии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Либерии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Черногории, Папуа — Новой Гвинеи, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Великобритании, США, Украины и ЕС.

Как отмечается, Россия провела заседание по формуле Аррии, на котором «выдвинула циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказила историю в своих собственных политических целях и способствовала ложному нарративу и дезинформации о соседних странах». Речь идет об обвинениях Украины и стран Балтии в насильственном экстремизме на основе ксенофобии, расизма и прочем.

По мнению подписантов заявления, действия РФ — это преднамеренная попытка «в очередной раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в области прав человека».

«Выбор времени для этой встречи по формуле Аррии вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины. Устав ООН запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства», — отмечается в документе.

В то же время делегации стран — членов ООН заверили, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия.

В документе подтверждается поддержка независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды, а также осуждается и не признается продолжающаяся временная оккупация части территории Украины.

«Действия России вызывают глобальную обеспокоенность и нарушают международное право, в частности Устав ООН, противоречат обязательствам России по Хельсинкскому заключительному акту и Парижской хартии и все больше угрожают безопасности Европы и основанному на правилах международному порядку», — добавили авторы документа.

Отдельно делегации стран ООН призвали Россию прекратить кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность внутри и вокруг нее и «немедленно вывести силы и технику, которые она разместила в стране без согласия Украины».