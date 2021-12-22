Послы G7 разочарованы срывом заседания, где комиссия должна была объявить имя нового руководителя САП
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- София Телишевская
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Послы стран Большой семерки разочаровались тем, что конкурсная комиссия не утвердила имя нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом говорится в сообщении послов в Twitter.
«Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии главы САП определить победителем набравшего больше всего баллов кандидата. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя», — говорится в сообщении.
Послы призвали отборочную комиссию как можно быстрее собраться, чтобы завершить избрание руководителя САП.
Впрочем, по состоянию на 21:50 22 декабря комиссия не объявила дату проведения следующего заседания.
Напомним, по итогам подсчета голосов членов комиссии детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП. То есть фактически эти люди избраны, но технически не утверждены — не хватило голосов. За решение не проголосовали члены, назначенные Верховной Радой — это Елена Бусол, Евгений Соболь, Екатерина Коваль, Андрей Гуджал и Богдан Романюк.
Свой отказ они объяснили тем, что, мол, «остался неутвержденным допуск к гостайне одного из кандидатов». Поэтому глава комиссии Коваль заявила, что заседание нужно перенести, чтобы получить официальный документ о таком разрешении (хотя устно она его получила).
- 21 августа 2020 года Назар Холодницкий ушел с должности главы САП по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности главы назначили Максима Грищука. В сентябре 2020 года Верховная Рада утвердила своих представителей в комиссии по избранию главы САП. Кандидатуры от парламента активно критиковались Западом.
- Конкурсная комиссия больше года избирала нового главу САП, причиной тому стали внутренние конфликты и вероятное «давление власти». При этом двух кандидатов на должности главы САП и заместителя председателя таки избрали. Кроме того, президент Владимир Зеленский еще в сентябре этого года пообещал президенту США Джо Байдену, что САП получит нового руководителя до конца 2021 года, такое же обещание содержится в меморандуме Украины с МВФ.