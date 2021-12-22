Послы G7 разочарованы срывом заседания, где комиссия должна была объявить имя нового руководителя САП

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Послы стран Большой семерки разочаровались тем, что конкурсная комиссия не утвердила имя нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении послов в Twitter.

«Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии главы САП определить победителем набравшего больше всего баллов кандидата. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя», — говорится в сообщении.

Послы призвали отборочную комиссию как можно быстрее собраться, чтобы завершить избрание руководителя САП.

Впрочем, по состоянию на 21:50 22 декабря комиссия не объявила дату проведения следующего заседания.

Напомним, по итогам подсчета голосов членов комиссии детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП. То есть фактически эти люди избраны, но технически не утверждены — не хватило голосов. За решение не проголосовали члены, назначенные Верховной Радой — это Елена Бусол, Евгений Соболь, Екатерина Коваль, Андрей Гуджал и Богдан Романюк.

Свой отказ они объяснили тем, что, мол, «остался неутвержденным допуск к гостайне одного из кандидатов». Поэтому глава комиссии Коваль заявила, что заседание нужно перенести, чтобы получить официальный документ о таком разрешении (хотя устно она его получила).