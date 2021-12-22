Франция расторгла контракт на закупку таблеток от коронавируса «Молнупиравир» из-за низкой эффективности

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что страна расторгла контракт на поставку таблеток против коронавируса от компании Merck. Речь идет о препарате «Молнупиравир».

Такое решение Веран объяснил тем, что последние результаты испытаний показали низкую эффективность в лечении болезни, передает BFM TV.

По данным клинических испытаний, препарат снижает риск госпитализации и смерти среди людей из групп риска на 30%, однако ранее производители заявляли о более высокой эффективности — 50%.

В общей сложности речь идет об отмене Францией контракта на 50 тысяч курсов таблеток «Молнупиравира», но Оливье Веран рассчитывает закупить таблетки от Pfizer, которые показали эффективность в 90%.