«Киевводоканал» анонсировал повышение тарифов на водоснабжение

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Issam Hammoudi / Unsplash

Коммунальное предприятие «Киевводоканал» анонсировало повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод в следующем году.

Об этом сообщается на сайте компании.

Решение о повышении тарифов приняла в среду Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Она подняла стоимость на 5 грн (с НДС), которая в итоге составит 30,38 грн за 1 м³. Из них:

централизованное водоснабжение — 16,164 грн/м³;

централизованный водоотвод — 14,22 грн/м³.

В компании добавляют, что расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 м³ холодной воды, вырастут на 32,5 грн.

На сегодняшний день тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,344 грн/м³, водоотвод — 12,036 грн/м³ (итого — 25,37 грн/м³).