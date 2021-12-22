«Киевводоканал» анонсировал повышение тарифов на водоснабжение
- Автор:
- Олег Панфилович
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Issam Hammoudi / Unsplash
Коммунальное предприятие «Киевводоканал» анонсировало повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод в следующем году.
Об этом сообщается на сайте компании.
Решение о повышении тарифов приняла в среду Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Она подняла стоимость на 5 грн (с НДС), которая в итоге составит 30,38 грн за 1 м³. Из них:
- централизованное водоснабжение — 16,164 грн/м³;
- централизованный водоотвод — 14,22 грн/м³.
В компании добавляют, что расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 м³ холодной воды, вырастут на 32,5 грн.
На сегодняшний день тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,344 грн/м³, водоотвод — 12,036 грн/м³ (итого — 25,37 грн/м³).
- 16 ноября первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве с 1 января 2022 повышают до 20 гривен стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте. В настоящее время одна поездка в транспорте стоит 8 гривен.
- Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.