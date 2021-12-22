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В 2021 году правительство потратило 35 миллиардов гривен на борьбу с COVID-19

Автор:
София Телишевская
Дата:

Pixabay

За 11 месяцев 2021 года правительство выделило из государственного бюджета 34,7 миллиарда гривен для борьбы с пандемией коронавируса. Эти средства составляют 79,4% от всех выделенных денег.

Соответствующий отчет опубликовали на сайте Министерства финансов.

В общей сложности на борьбу с COVID-19 планировали потратить 43,7 миллиарда гривен.

Эти деньги пошли на:

Кроме того, Украина бесплатно получила 11,2 миллиона доз вакцин от международных партнеров.