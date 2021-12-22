В 2021 году правительство потратило 35 миллиардов гривен на борьбу с COVID-19
- Автор:
- София Телишевская
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Pixabay
За 11 месяцев 2021 года правительство выделило из государственного бюджета 34,7 миллиарда гривен для борьбы с пандемией коронавируса. Эти средства составляют 79,4% от всех выделенных денег.
Соответствующий отчет опубликовали на сайте Министерства финансов.
В общей сложности на борьбу с COVID-19 планировали потратить 43,7 миллиарда гривен.
Эти деньги пошли на:
- оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 — 17,8 миллиарда гривен;
- закупку вакцин от COVID-19 — 9,8 миллиарда гривен;
- выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 — 21,1 миллиона гривен;
- обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования — 584 миллиона гривен;
- меры для социальной поддержки населения в условиях карантина — 2,9 миллиарда гривен;
- выплату больничных — 800 миллионов гривен;
- выплату пособия по безработице — 1,5 миллиарда гривен;
- борьбу с COVID-19 в учебных заведениях — 18,3 миллиона гривен;
- доплаты правоохранителям — 800 миллионов гривен.
Кроме того, Украина бесплатно получила 11,2 миллиона доз вакцин от международных партнеров.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины против COVID-19 — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.