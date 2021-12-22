В Турции разрешили использовать собственную вакцину против коронавируса Turkovac
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- Костя Андрейковец
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
В Турции разрешили использовать инактивированную вакцину против коронавируса Turkovac, серийное производство которой уже налажено в стране.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Министр здравоохранения Фахреддин Коджу объявил, что массовое применение вакцины начнется на следующей неделе. Он добавил, что Турция стала девятой страной, создавшей собственную вакцину от COVID-19.
Anadolu отмечает, что еще с начала работы над Turkovac президент Реджеп Эрдоган заявлял, что страна поделится вакциной со всеми желающими.
- 25 ноября Министерство здравоохранения Турции подало заявку на одобрение Turkovac. Тогда завершили первую и вторую фазы клинических испытаний. Третья фаза близится к завершению. Всемирная организация здравоохранения эту вакцину еще не одобрила.
- Согласно данным Our World in Data, в Турции по состоянию на 22 декабря полностью вакцинированы 51,2 миллиона человек из 84,3 миллиона населения. В стране уже массово делают третью прививку.