Нардеп от «Слуги народа» Николай Галушко кидался на полицейских из-за остановки его авто. Журналисты показали видео

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Народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко кидался с нецензурной бранью на патрульных полицейских после того, как они остановили его автомобиль.

Видеозапись, переданную полицейскими, опубликовала «Украинская правда».

По данным УП, инцидент произошел 18 декабря 2020 года в 4 часа утра в центре Киева. Автомобиль депутата, за рулем которого сидел его водитель, пересек две полосы, чем нарушил правила движения. Именно из-за этого полицейские остановили авто.

Самого Галушко в автомобиле не было, он приехал «выручать» своего водителя. Полицейским он доказывал, что они не имели права останавливать и «обыскивать машину депутата», а также называл их «дебилами».

Судя из видеозаписи, полицейские вели себя корректно и заявляли, что не осматривали его автомобиль. Они отметили, что автомобиль не имеет дипломатического иммунитета.

Как сообщает Укринформ, в столичной полиции подтвердили подлинность видеозаписи и заявили, что сейчас проверяют, составлялся ли протокол о нарушении этим автомобилем правил.

Сам Галушко инцидент пока не комментировал.