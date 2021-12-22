Первая леди Франции подала в суд из-за распространения конспирологической теории, что она родилась мужчиной

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Первая леди Франции Бриджит Макрон подала в суд из-за распространения в соцсетях конспирологической теории. Сторонники этой теории утверждают, что Бриджит Макрон на самом деле родилась мужчиной и является трансгендером.

Об этом пишет BBC.

Теория начала распространяться в соцсетях, после того как на одном ультраправом сайте во Франции в сентябре впервые о ней написали. Авторы утверждали, что на самом деле Бриджит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

После этого в сети появились десятки тысяч упоминаний этого имени, а сама теория активно распространялась пользователями соцсетей. Чаще всего ее распространяют аккаунты, выступающие против президента Франции Эманнюэля Макрона, а также ультраправые и антивакцинаторские группы.

Эксперты связывают распространение этой теории с тем, что в апреле 2022 года во Франции состоятся президентские выборы, поэтому такая конспирология может быть частью борьбы против Макрона.

Бриджит Макрон вышла замуж за Эмманюэля Макрона в 2007 году. Она была его школьной учительницей в начале 1990-х годов, а их разница в возрасте составляет более 20 лет. Своих детей у супругов нет, однако у Бриджит есть трое детей от предыдущего брака и семеро внуков.