SpaceX перенесла запуск украинского спутника «Сич-2-30»

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Компания SpaceX запустит украинский спутник «Сич-2-30» с американского космодрома 13 января 2022 года, а не 10 января, как планировалось.

Об этом сообщил разработчик спутника КБ «Южное».

Спутник уже интегрирован с тяжелой ракетой-носителем Falcon 9 и готов к запуску. 20 декабря КБ «Южное» и нидерландская компания ISILAUNCH (интегратор миссии) подписали соответствующий протокол.