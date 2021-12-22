SpaceX перенесла запуск украинского спутника «Сич-2-30»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания SpaceX запустит украинский спутник «Сич-2-30» с американского космодрома 13 января 2022 года, а не 10 января, как планировалось.
Об этом сообщил разработчик спутника КБ «Южное».
Спутник уже интегрирован с тяжелой ракетой-носителем Falcon 9 и готов к запуску. 20 декабря КБ «Южное» и нидерландская компания ISILAUNCH (интегратор миссии) подписали соответствующий протокол.
- По плану «Сич-2-30» будет фотографировать Землю и территорию Украины на протяжении пяти лет на высоте 663—682 км. Это позволит контролировать использование лесных массивов и водных ресурсов, вырубку лесов, а также следить за пожарами. Спутник войдет в группу из 7 аппаратов, которые должны запустить в течение пяти лет.