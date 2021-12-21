Дания будет арендовать у Косово тюремные камеры. Так страна борется с переполнением собственных тюрем
- Автор:
- София Телишевская
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Парламент частично признанного государства Косово согласился с 2023 сдать в аренду Дании 326 тюремных камер. Это должно снизить переполненность тюрем в скандинавской стране.
ВВС пишет, что в этих камерах будут содержаться преступники из стран, не входящих в Евросоюз. Однако ко всем заключенным в арендованных камерах будут применяться датские законы.
Сейчас в Косово есть от 700 до 800 неиспользуемых тюремных помещений.
В заявлении Дании и Косово говорится, что правительства двух стран подписали политическую декларацию, рассчитанную на пять лет с возможностью продления. По итогу Дания будет ежегодно платить €15 миллионов и финансировать в Косово производство экологически чистой энергии.
В общей сложности Косово должно получить €210 миллионов в течение 10 лет за аренду тюрьмы в Гилане, расположенной примерно в 50 км от столицы страны, Приштины.
В эти тюрьмы не будут отправлять заключенных из группы повышенного риска, то есть неизлечимо больных или осужденных за терроризм.
На этот шаг Дания пошла, потому что с 2015 года количество заключенных увеличилось с 3400 до 4200, а количество тюремных надзирателей сократилось с 2500 до 2000.
- Косово — это район в Сербии, населенный албанцами. В 1991 году в округе провозгласили независимость. Власть тогдашней Югославии ввела на территорию Косово силовые отряды. Сначала это была спецоперация, но уже в 1998 году в регионе начались этнические чистки — сербы уничтожали албанцев. Поэтому в 1999 году НАТО бомбило крупные сербские города, в том числе столицу Белград. После этого из Косово вывели войска, а регион перешел под контроль миротворцев ООН.
- Уже в 2008 году парламент Косово объявил о полной независимости от Сербии, которая независимость так и не признала. Сегодня, согласно Конституции Сербии, Косово является ее частью и называется Автономный край Косово и Метохия. Де-факто регион не контролируется Белградом и не подчиняется Сербии.
- Страну признали почти 100 стран мира. Сербия продолжает не признавать независимость Косово. Также не признает эту страну и Украина (хотя принимает общегражданские паспорта Косово для оформления виз) и еще пять стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. Но это не помешало ЕС подписать с Косово Соглашение об ассоциации.