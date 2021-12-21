Конституционный суд признал законными черный список Минкультуры и запрет на показ российских фильмов

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Большая палата Конституционного суда признала законным черный список российских актеров, которые несут угрозу нацбезопасности страны, и запрет на показ российских фильмов на украинских телеканалах и в кино.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

КСУ признал конституционными положения законов «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», поставив точку после трех лет рассмотрения.

Положения законов оспаривали 47 нардепов, в основном из тогдашнего «Оппозиционного блока». Большинство их претензий касалось перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности — так называемого «черного списка». В него Министерство культуры вносит актеров, музыкантов, режиссеров и других деятелей культуры, которые открыто выступали против суверенитета Украины.

Также оспаривались положения закона, который запрещает показ российских фильмов с участием лиц из черного списка, и запрет на трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора (действует с 1 января 2014 года).

В итоге КСУ решил, что все оспариваемые положения законов остаются в силе.