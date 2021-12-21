Конституционный суд признал законными черный список Минкультуры и запрет на показ российских фильмов
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- Костя Андрейковец
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Большая палата Конституционного суда признала законным черный список российских актеров, которые несут угрозу нацбезопасности страны, и запрет на показ российских фильмов на украинских телеканалах и в кино.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
КСУ признал конституционными положения законов «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», поставив точку после трех лет рассмотрения.
Положения законов оспаривали 47 нардепов, в основном из тогдашнего «Оппозиционного блока». Большинство их претензий касалось перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности — так называемого «черного списка». В него Министерство культуры вносит актеров, музыкантов, режиссеров и других деятелей культуры, которые открыто выступали против суверенитета Украины.
Также оспаривались положения закона, который запрещает показ российских фильмов с участием лиц из черного списка, и запрет на трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора (действует с 1 января 2014 года).
В итоге КСУ решил, что все оспариваемые положения законов остаются в силе.
- Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что считает необходимым пересмотреть критерии, по которым составляются черные списки артистов, угрожающих национальной безопасности Украины.
- В ноябре в список внесли еще 31 российского актера, которые снимались в пропагандистском фильме о Донбассе.