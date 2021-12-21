Комиссия определила нового главу САП, но не утвердила это решение. Международные эксперты возмущены

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После более чем 10 часов работы конкурсная комиссия выбрала нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, им стал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако провластная часть комиссии отказалась проголосовать за это решение.

По итогам подсчета голосов членов комиссии детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП. То есть фактически эти люди избраны, но технически не утверждены – не хватило голосов. За решение не проголосовали члены, назначенные Верховной Радой — это Елена Бусол, Евгений Соболь, Екатерина Коваль, Андрей Гуджал и Богдан Романюк.

Свой отказ они объяснили тем, что, мол, «остался неутвержденным допуск к гостайне одного из кандидатов». Поэтому глава комиссии Коваль заявила, что заседание нужно перенести, чтобы получить официальный документ о таком разрешении (хотя устно она его получила).

Западные представители были категорически не согласны с переносом заседания и выразили возмущение, почему комиссия не может утвердить решение, если оно математическое (фактически членам комиссии нужно было подтвердить, что 230+16=246, но голосов не набралось). С двух попыток они не проголосовали за то, что такой подсчет верен.

Наконец, заседание перенесли на неизвестную дату, назвав это «перерывом». После девяти часов и сорока трех минут комиссия не объявила официальных результатов. Международные эксперты назвали такие действия главы комиссии «злоупотреблением служебным положением».

Что известно об Александре Клименко?

Клименко окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове и получил диплом юриста. В марте 2010 года начал работать в органах внутренних дел в Киеве сначала следователем, а затем старшим следователем. В 2015 году создали Национальную полицию, и с ноября того же года Клименко работал там старшим следователем. В частности, он расследовал дела о хищении имущества. Во время одного из таких расследований у него произошел конфликт с руководителем. Тогда Клименко расследовал хищение средств в компании «Укрзалізниця». Оказалось, что чиновники заключают фиктивные договоры и таким образом выводят средства с предприятия. Клименко написал письмо, чтобы остановить такие выплаты, но его руководитель потребовал отозвать это письмо. Когда Клименко отказался, руководитель сказал ему сдать удостоверение и покинуть управление. Через неделю Клименко вызвали на работу, открыли кабинет, объявили ему выговор, забрали дела, которые он расследовал, оставив только производства о несчастных случаях. Довольно быстро после инцидента руководителя уволили.

В марте 2016 года Клименко подался на конкурс в Национальное антикоррупционное бюро и стал детективом, через год — старшим детективом, а в ноябре 2017-го — руководителем отдела. За этот период он расследовал дела экс-нардепа Александра Онищенко, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и нынешнего заместителя главы офиса президента Олега Татарова, который отвечает за направление правоохранительных органов. Он также является старшим группы прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.