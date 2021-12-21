Срок действия COVID-сертификатов в ЕС сократили до 9 месяцев
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Rock Cohen / Flickr
Еврокомиссия приняла решение сократить срок действия цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса по всему Евросоюзу с 12 до 9 месяцев. Решение касается европейских сертификатов.
Об этом сообщается на сайте комиссии.
Решение позволит установить в ЕС единый подход к вакцинации бустерной дозой с учетом рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которой ее предлагают вводить не позднее чем через 6 месяцев после завершения первого цикла вакцинации.
Как передает Reuters, новые правила будут обязательными для всех членов ЕС с 1 февраля 2022 года и коснутся только поездок между странами союза. В настоящее время единого порядка в Европе нет, и в некоторых странах сертификаты действуют 7 месяцев, а в других они бессрочные.
Срок действия продленного после бустерной дозы сертификата пока решили оставить без лимита из-за отсутствия полных данных о продолжительности защиты от COVID-19 после бустерной дозы.
- В Украине, ориентировочно, бустерная доза станет доступной для всех в январе-феврале 2022 года. Все зависит от того, когда 50% взрослого населения пройдет полный курс вакцинации.
- Для украинцев бустерная вакцинация не будет предусматривать нового COVID-сертификата.