НАТО в 2022 году впервые проведет учения по кибербезопасности в Украине

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

НАТО в начале 2022 года впервые проведет в Украине учения по кибербезопасности. В Киев приедут представители всех стран-членов Альянса.

Об этом на онлайн-брифинге сообщила вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«В начале года в Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве, который примет представителей всех стран Альянса», — заявила она.

Стефанишина подчеркнула, что это первые подобные учения НАТО в Украине. По ее словам, это особенно важно в контексте тех угроз, которые сейчас стоят перед Украиной.