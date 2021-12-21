Цена газа в Европе впервые превысила отметку в $2 тысячи
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Цена на газ в Европе превысила исторический максимум в $2 тысячи за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена поднялась на фоне приближающейся зимы и того, что «Газпром» сократил объем газа для прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа», а также падения ветрогенерации в регионе.
«Газпром» с начала декабря перестал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» помесячно и перешел на ежедневное бронирование, из предложенных ранее 89 млн кубометров в сутки компания бронировала 31 млн кубометров.
Однако на украинских платежках это не отразится из-за заключения годовых контрактов на газ с фиксированной ценой.
- В начале 2021 года тысяча кубометров газа стоила $200 — 250. Резкий рост цен начался со второй половины года. Отметку в $1 900 за тысячу кубометров биржевая цена на газ в Европе впервые превысила 6 октября.