Цена газа в Европе впервые превысила отметку в $2 тысячи

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Цена на газ в Европе превысила исторический максимум в $2 тысячи за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена поднялась на фоне приближающейся зимы и того, что «Газпром» сократил объем газа для прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа», а также падения ветрогенерации в регионе.

«Газпром» с начала декабря перестал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» помесячно и перешел на ежедневное бронирование, из предложенных ранее 89 млн кубометров в сутки компания бронировала 31 млн кубометров.

Однако на украинских платежках это не отразится из-за заключения годовых контрактов на газ с фиксированной ценой.