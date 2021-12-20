NYT: Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины

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Россия готовит масштабные кибератаки на энергетическую систему и правительственные веб-ресурсы Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, США и Великобритания отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам. Эксперты в этом месяце отмечают сильную активизацию российских хакеров, которые могут быть связаны с Главным разведуправлением РФ.

«Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным — и, возможно, предоставить повод для вторжения», — сказано в статье.

Газета напоминает, что в 2015 году российские хакеры атаковали энергосистему Украины. Тогда они дистанционно захватили центр управления энергетической компании и поочередно отключали электростанции. Операторы ничего не могли с этим сделать. Атака шла в две волны с помощью вируса BlackEnergy.

Через год хакеры повторили атаку — целью стал Киев и область. Россия традиционно свою причастность отрицала.

В октябре 2018 года хакеры снова атаковали государственные органы Украины, но нападение отбили.