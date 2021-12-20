На портале «Дія» появились три новых COVID-сертификата

Новости

Министерство обороны Украины

На портале «Дія» появилась возможность сгенерировать еще три типа COVID-сертификатов.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Теперь пользователи могут сгенерировать сертификаты об отрицательном ПЦР-тесте, о выздоровлении от коронавируса и о вакцинации для детей в возрасте от 12 лет.

Для этого нужно авторизоваться любым удобным способом, нажать «Услуги» — «Здоровье» — «COVID-сертификаты», выбрать нужный тип сертификата и поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных. COVID-сертификаты с портала можно распечатать или сохранить в смартфоне в формате PDF.

COVID-сертификат на основании ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. COVID-сертификат о выздоровлении можно получить не ранее 15 дня с момента подтверждения врачом диагноза и внесения данных в электронную систему. Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза.