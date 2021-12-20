Убийство чеченского командира в Берлине: Россия высылает двух немецких дипломатов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в Москве.
В МИД заявили, что это ответ «на недружественное решение правительства ФРГ», которое ранее объявило о высылке двух сотрудников посольства России. Тогда МИД РФ заявил «решительный протест» послу Германии в России.
Германия выслала российских дипломатов 15 декабря в связи с приговором суда по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого застрелилив августе 2019 года.
- 15 декабря суд Берлина приговорил к пожизненному заключению 56-летнего офицера российской ФСБ Вадима «Соколова» Красикова за убийство Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в одном из центральных парков столицы Германии. Суд пришел к выводу, что Красиков застрелил его по приказу российских властей.