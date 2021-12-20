Убийство чеченского командира в Берлине: Россия высылает двух немецких дипломатов

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Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в Москве.

В МИД заявили, что это ответ «на недружественное решение правительства ФРГ», которое ранее объявило о высылке двух сотрудников посольства России. Тогда МИД РФ заявил «решительный протест» послу Германии в России.

Германия выслала российских дипломатов 15 декабря в связи с приговором суда по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого застрелилив августе 2019 года.