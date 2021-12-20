Самый дорогой украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» выйдет в прокат 29 декабря 2022 года
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Самый дорогой мультфильм украинского производства «Мавка. Лісова пісня» выйдет в национальный прокат 29 декабря 2022 года. Проект создан по мотивам «Лісової пісні» Леси Украинки.
Об этом говорится на официальной странице мультфильма. Кроме даты релиза, производитель — студия Animagrad (Film.ua Group), опубликовала первый трейлер «Мавки».
По состоянию на июль 2021 года общий бюджет мультфильма оценивался в 187,2 миллиона гривен, а доля государственного финансирования составляла — 49,5 миллиона гривен.
«Мавка. Лісова пісня» — самый ожидаемый украинский мультфильм последних лет. Проект создан по мотивам произведения Леси Украинки и адаптирован к жанру семейной анимации. Также в основу мультфильма легли образы из славянских мифов и легенд», — отметили в Госкино.
- Кабинет министров недавно отделил Госкино от Министерства культуры. Теперь это орган исполнительной власти, его деятельность координирует правительство. Министерство культуры должно в течение месяца подготовить и подать правительству предложения по изменениям в законы из-за этого постановления.